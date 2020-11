Kobani olaylarına katılım sağlanması için toplantı yapan PKK'lı yakalandı

ADANA, (DHA)ADANA´nın Yüreğir ilçesinde, Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü PKK adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği öne sürülen M.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kobani olayları sırasında silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, düzenlenen eylemlere katılarak örgüte yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen M.Y., Yüreğir ilçesinde kaldığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 cep telefonu, sim kart, 2 kurusıkı tabanca, şarjör ve bir tarihi sikke ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, yurt dışına çıkmasının yasaklanması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2020-11-30 13:49:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.