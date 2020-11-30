Kobani eylemleri için toplantı düzenleyen şüpheli yakalandı

Adana'da, Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik Yüreğir ilçesinde yapılan operasyonda M.Y. isimli şahsın Kobani olayları esnasında silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, yapılan eylemlere katılarak örgüte yardım yataklık yaptığı tespit edildi. Şahsın ikametinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 4 adet CD, 2 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 20 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ve 1 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adli makamlarca “Yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftanın pazartesi günü bağlı bulunduğu kolluğa imza atmak suretiyle” adli kontrol kararı verilmesi üzerine serbest bırakıldı.

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