Atatürk'le fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı , 99 yaşında hayatını kaybetti

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)MUSTAFA Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, bazı ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan ve kentte simge isimlerden biri olan Remziye Tatlı (99), dün gece evinde yaşlılığa bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Tatlı, geçen yıl Atatürk ile karşılaştığı anı ve fotoğrafın çekilme hikayesini DHA´ya anlatmış ve "Bu herkese nasip olmaz. Ölene kadar unutmayacağım" demişti.

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı, ülke genelinde ve Adana´da simge isimlerden biri haline gelmiş ve geçen yıl Atatürk ile olan o anısını 30 Kasım'da DHA´ya anlatmıştı. Röportajda 1937 yılında Atatürk'ün kendi okullarını ziyaret edeceğini duyunca çok heyecanlandığını dile getiren Tatlı, herkese nasip olmayacak bir an yaşadığı için kendini çok şanslı hissettiğini belirtirken, "Müdüre Hanım bir anda, 'Çocuklar Atatürk geldi, şu an sizin sınıfa doğru yürüyor' deyince bir gürültü koptu. Herkes çok heyecanlandı ve Atamız içeri girdi. İlk sözünü hiç unutmuyorum. Hepimiz ayağa kalktık. 'Oturun geleceğin kültürlü anneleri' diye bize seslendi. Cümleye bakar mısınız. Biz de o sözün üzerine sıralarımıza oturduk" ifadelerini kullandı.

`O HERKESİN ANNESİYDİ´

Adana´nın Seyhan ilçesindeki evinde yaklaşık 7 aydır özel tedavi gören Remziye Tatlı, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliğinden dolayı dün gece hayata gözlerini yumdu. Annesinin son 3 aydır durumunun ağırlaştığını kaydeden Metin Kenanoğlu, acı haberi aldıktan sonra annesi Tatlı´nın cenazesini bugün sabah Asri Mezarlığı´nda defnettiklerini kaydetti. Annesinin ömrü boyunca hiçbir zaman Atatürk´ü sevmekten ve onun ilkelerine göre yaşamaktan vazgeçmediğini dile getiren Kenanoğlu, Atatürk ile fotoğraflarını göstererek, "Dün bir asırlık çınarımızı kaybettik. Atatürk ile Adana ziyareti sırasında Kız Lisesi´ni teftişinde bir fotoğraf karesinde bulunmuş ve bu durum biz ailesini hep onurlandırmıştır. Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Annem çocukları çok severdi. O herkesin annesiydi. Tüm sevenlerinin başı sağolsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-30 15:33:44



