Adana’da 27 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 2329 Kasım'da kent genelinde 22 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 kilo 508 gram esrar, 3 kilo 126 gram sentetik uyuşturucu, 184 gram eroin, 51 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 68 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 27 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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