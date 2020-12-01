Adana’da kaçakçılık operasyonu 5 araçta kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu, 62 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Kaçak ürün taşıdığından şüphelenilen 5 araç durdurulup arama yapıldı. Aramalarda 910 paket kaçak sigara, 950 kaçak puro, 16 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

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