Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 kapkaçcı, tutuklandı

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Rüşan Anıl ATAR/ ADANA (DHA)ADANA´da Benan Z. (38) adlı kadının çantasını alıp kaçan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıkan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kapkaç olayı, 25 Kasım günü, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi´nde yaşandı. Sokakta yürüyen Benan Z.´nin çantasını motosikletli 2 kişi alıp, kaçtı. Benan Z., motosikletin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis, kapkaç olayının kaydedildiği güvenlik kamerasının görüntülerini mercek altın aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Mizar Aksel (20) ve Hacı Aksa (21) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Saydam Caddesi´nde yakalanıp, gözaltına alındı.

Çaldıkları çantadan 1 lira 75 kuruş çıktığı öğrenilen Mizar Aksel ve Hacı Aksa, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-12-01 10:20:14



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