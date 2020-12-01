Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak

Adana'nın Kozan ilçesinde, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın anısına yapılan meydan ve park tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde 6 buçuk metre büyüklüğünde anıtın da bulunacağı park ve meydan, Şehit Asteğmen Kubilay’ın ölüm yıl dönümü 23 Aralık’ta açılacak.

Menemen Olayı’nda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ismi memleketi Kozan’da yaşatılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Şehit Asteğmen Kubilay’ın anısını ve Cumhuriyet ilkelerini yaşatmak üzere Kozan’da 21 Eylül 2020’de, içerisinde anıtında bulunduğu meydan ve park çalışmasına başladı.

Toplam 10 dönümlük kent meydanı ve parkında 3 bin 140 metrekarede miting alanı ve yeşil alan, 500 metrekare fitness ve çocuk oyun alanı, 100 metrekare spor alanı, 75 metrekare amfi, havuzsu varyasyonları bulunacak.

Kozan’ın tarihi kimliğini yansıtan çeşitli tasarım ögeleri ile insanların vakit geçirebileceği, dinlenme, toplanma ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak nitelikteki proje konseptinde Atatürk’ün devrimlerini simgeleyen 6 adet de inkılap duvarı bulunuyor. Kozan Kubilay Meydanı 23 Aralık tarihinde hizmete açılacak.

Şehit Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın anıtı, aydınlanmayı simgeleyecek ve bir elinde meşale ile anıtta yer alacak.

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