Sağlıkçıların hayatta tuttuğu kardeşleri bıçaklayan iki zanlı tutuklandı

Adana’da sokak ortasında bıçaklandıktan sonra yoldan geçen kadın sağlıkçıların müdahale ederek hayatta tuttuğu iki kardeşi bıçaklayan iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde 29 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Emre ve Umut Altun yolda yürürken yanlarından geçen H.B. ve B.A. ile yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. H.B. ve B.A. iki kardeşi bıçakla kovalayıp yaraladı. İki zanlı daha sonra kaçtı. Kaldırımda kanlar içinde kalan iki kardeşe yoldan geçen iki kadın sağlıkçı müdahale etti. Kadın sağlıkçılar ambulanslar gelene kadar iki kardeşin yarasına tampon yaptı. Sağlıkçılar bir taraftan da yaralıları sakinleştirip bir an olsun ellerini bırakmadı. Yaralılar ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olaydan hemen sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçip zanlıları yakaladı. Zanlılar yaşları küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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