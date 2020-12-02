Bıçaklı kavgada 2 kardeşi yaralayan zanlılar tutuklandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Umut-Emre A. kardeşleri yaralayan yaşları 18'den küçük H.B. ve B.A., yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Olay, 29 Kasım günü, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi´nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Umut A. bacağından, kardeşi Emre A. sırtından yaralandı.
Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralı kardeşler, Turhan Cemal Beriker Bulvarı´ndaki çiçekçinin önünde yere yığıldı. İlk müdahaleleri yoldan geçen sağlık çalışanı Gülten Yıldırım tarafından yapılan kardeşler, Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.B. ve B.A. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli tespit edilen adreslerine yapılan baskınla yakalandı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen H.B. ve B.A. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen yaralı kardeşlerin tedavileri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-12-02 10:04:57
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