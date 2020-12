Engelli çocukların yüzünü güldürdü İhtiyaç sahibi çocukların ‘Ogün’ abisi oldu Adana’da bir hayırsever otomobilinin bagajına doldurduğu montlarla onlarca engelli çocuğu sevindirdi

Adana’da bir hayırsever 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle otomobilinin bagajına doldurduğu montlarla onlarca engelli çocuğun yüzünü güldürdü. Sosyal medya üzerinden topladığı yardımlarla da her gün en az 50 çocuğa ulaştığına söyleyen Ogün Sever Okur, “Her şeyi devletten beklemeyip, bizim de elimizi taşın altına koyup bu çocuklara ulaşmamız lazım” dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fotoğrafçılık yapan Ogün Sever Okur, pandemi nedeniyle geçici olarak iş yerini kapatıp memleketi Adana’ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan ihtiyaç sahiplerini gören Okur, kendince çocuklara yardım etmeye başladı. Ancak bir süre sonra herkese yetişemeyeceğini anlayan Okur, sosyal medya üzerinden bir hesap oluşturup başka hayırseverlere de ulaşmaya başladı. Kısa süre sonra ihtiyaç sahibi çocukların ‘Ogün’ abisi haline gelen Okur, şimdi neredeyse kentin her noktasında ki çocuklara ulaşıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle de otomobilinin bagajına doldurduğu montlarla Yüreğir ilçesinin Koza Mahallesi’ne giden Ogün Sever Okur, onlarca engelli çocuğa mont hediye ederek onların yüzünü güldürdü.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Okur, pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin zor günler geçirdiklerini belirtti. Yaklaşık 1 yıldır neredeyse her gün yardım faaliyetleriyle ilgilendiğini belirten Okur, “Elimden geldikçe mont, ayakkabı, erzak olsun ailelere ulaşmaya çalışıyorum. Yerlerde sürünen çocuklar, evinde hiçbir şey olmayan insanlar görüyorum. Kışın bile tişörtle gezmek zorunda olan çocukları görüyorum. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğu için bu montları sadece engelli kardeşlerimize dağıtacağız. Yarın yine herkese dağıtmaya devam edeceğim ama bugün sadece engellilere yardım edeceğim” diye konuştu.

Günlük ortalama 50 çocuğa ulaştığını söyleyen Okur, “Sosyal medyadan da ulaşanlar oluyor. Yardım isteyenlerde, yardım etmek isteyenler de oradan ulaşıyor. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bizim de elimizi taşın altına koyup bu çocuklara ulaşmamız lazım. Bir şekilde herkes başlasın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.