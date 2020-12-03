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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

İHA

Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi Belinbaşı mevkisinde gerçekleşen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında araç ve araç içerisinde 2 şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin tespit edilmesi üzerine araçta inceleme yapıldı.
İnceleme sırasında yoldan yaklaşık bin 200 metre mesafede arazide başka bir araç içinde 3, araç dışında kazı yapan 3 olmak üzere toplam 6 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda çeşitli noktalarda ve uzaklıklarda 2 adet kürek, 3 adet kırıcı murç, 2 adet kazma, 2 adet keski, 1 adet kesici delici alet ve 4 adet uç, 1 adet piknik tüpü, 1 adet dedektör ve şarj aparatları, 1 adet içecek kutusu içerisine gübre ile hazırlanmış patlayıcı, 1 adet akü, 5 adet el yapımı patlamaya ve patlatmaya hazır plastik boru, patlayıcı madde ve kablolardan oluşan el yapımı karpit tespit edildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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