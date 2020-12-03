Adana'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi Belinbaşı mevkisinde gerçekleşen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında araç ve araç içerisinde 2 şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin tespit edilmesi üzerine araçta inceleme yapıldı.

İnceleme sırasında yoldan yaklaşık bin 200 metre mesafede arazide başka bir araç içinde 3, araç dışında kazı yapan 3 olmak üzere toplam 6 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda çeşitli noktalarda ve uzaklıklarda 2 adet kürek, 3 adet kırıcı murç, 2 adet kazma, 2 adet keski, 1 adet kesici delici alet ve 4 adet uç, 1 adet piknik tüpü, 1 adet dedektör ve şarj aparatları, 1 adet içecek kutusu içerisine gübre ile hazırlanmış patlayıcı, 1 adet akü, 5 adet el yapımı patlamaya ve patlatmaya hazır plastik boru, patlayıcı madde ve kablolardan oluşan el yapımı karpit tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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