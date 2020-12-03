Miras anlaşmazlığı yüzünden abisini öldüren şahıs yakalandı İmamoğlu ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden abisini öldüren şahıs saklandığı evde ikna edilerek yakalandı

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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden abisini öldüren şahıs saklandığı evde ikna edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Otluk Mahallesi'nde S.A., aralarında miras anlaşmazlığı bulunan abisi A.A.’yı tarlada çalıştığı esnada çıkan tartışma sonucu av tüfeği ile vurup öldürerek araçla olay yerinden kaçmıştı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada S.A. isimli şahsın Çörten Mahallesi'ndeki kayınbiraderinin evinde saklandığı tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüpheli şahıs olayda kullandığı av tüfeği ile intihar edeceği esnada ikna çalışmaları neticesinde yakalandı. S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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