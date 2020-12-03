Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen şüpheli, jandarmayı görünce intihara kalkıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA,(DHA)ADANA´nın İmamoğlu ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı ağabeyi A.A.´yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen S.A., saklandığı eve gelen jandarma ekiplerini görünce, pompalı tüfeğiyle dama çıkarak intihar edeceğini söyledi. Jandarma ekipleri tarafından ikna edilen S.A. gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Otluk Mahallesi´nde önceki gün ağabeyi A.A. ile tarlada çalışırken miras yüzünden tartışan S.A.´nın, ağabeyini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yapan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.´nın Çörten Mahallesi´ndeki kayınbiraderine ait evde saklandığını tespit etti. Ekipleri gören S.A., evin damına çıktıktan sonra teslim olmayacağını belirterek av tüfeğiyle intihar edeceğini söyledi. Ekipler tarafından ikna edilen S.A., daha sonra gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2020-12-03 13:06:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.