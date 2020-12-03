Otomobilin lastiğini patlatıp, bagajından 253 bin lirayı çaldılar



ADANA, (DHA)ADANA'da, evini sattıktan sonra tapu müdürlüğünden 253 bin 500 TL ile otomobiliyle ayrılan İrfan Yıldırım'ın aracının lastiği patlatıldı. Hırsızlar, lastikçiye giden Yıldırım'ın aracının bagajından bütün parayı çalıp, kaçtı. 'Kolombiya çetesi' olduğu saptanan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayı, 16 Kasım Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı lastikçide meydana geldi. İddiaya göre İrfan Yıldırım, evini satıp tapu müdürlüğünden ayrılırken, 253 bin 500 lirayı da 01 ZM 309 plakalı otomobilinin torpidosuna koydu. Yıldırım, otoparktan ayrılırken, bir kişi de aracın sol arka lastiğini bıçakla kesti. Kısa bir süre sonra Yıldırım'ın yanında bulunan akrabası, aracın lastiğinin patladığını fark etti. Yıldırım da durumdan şüphelenip, lastikçiye gitti.

İrfan Yıldırım, lastikçide parayı torpidodan çıkarıp, bagaja koydu. Bu sırada başka şüpheli, Yıldırım ve akrabasının anlık dalgınlığından faydalanıp, bagajdaki 253 bin 500 lirayı çalarak, kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Yıldırım, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin kentte 'Kolombiya çetesi' olarak bilinen kişiler olduğunu saptayan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2020-12-03 13:19:02



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