Pandemiden sorumlu hekimden şarkılı uyarı Uz. Dr. Kemal Kürkçü, sağlık çalışanlarının koronaya yakalanmalarının artması üzerine vatandaşlara, "E peki sevgili kardeşim bu nöbetleri kim tutar" diye sordu

Adana’nın Kozan ilçesinde pandemiden sorumlu Uz. Dr. Kemal Kürkçü, sağlık çalışanlarının korona yakalanmalarının artması üzerine vatandaşları maske, mesafe ve daha duyarlı olmaları için uyardığı bestesinde, "E peki sevgili kardeşim bu nöbetleri kim tutar" diye sordu.

Uz. Dr. Kemal Kürkçü, hekimlere ve sokaktaki vatandaşlara müzikle seslenerek “Korona virüse hekimlerin yakalanması durumunda hastalara kim bakar” dedi. Dr. Kürkçü elinde bu kez hobisi olan gitarı alıp bestesi ile vatandaşları maske, mesafe ve daha duyarlı olmaları için uyardı.

Uz. Dr. Kemal Kürkçü’nün sosyal medyadan paylaştığı videoda, ilçede kısa sürede hızla artan korona virüs vakalarına ve hekimlerin virüse yakalanmasıyla oluşan sorunlara dikkat çekildi. Dr. Kürkçü, "Hiçbir temas yokken ya da biz bilmezken maskeyi çıkarıp da oturmuşuzdur. Onca adam varken ve hepsi maskesizken hiçbir şey yapmamış susmuşuzdur. Aynı anda aynı temaslıya doğru, pozitifliği silmemişizdir. Aynı sabah da favi alırken kim bilir aynı şeyi kusmuşuzdur. Olmaz mı olabilir. Onca gün sen izole, onca gün o izole. E peki sevgili kardeşim bu nöbetleri kim tutar" diyerek seslendi.

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