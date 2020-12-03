Kozan Adliyesinde HES kodu uygulaması başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde artan korona virüs vakaları ve tedbirler kapsamında adliye girişine vatandaşlar için HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES kodu uygulamasının ilk gününde vatandaşlar HES kodları ile adliyeye giriş yaptı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının COVİD19 salgını kapsamına yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında Kozan Adliyesi bina girişinde HES kodu uygulamasına geçilmiş olup, adliye binasına gelen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için HES kodu alarak gelmeleri gerekmektedir” denildi.

İlk kez uygulama ile karşılaşan vatandaşlar HES kodları için telefonlarına sarılırken uygulamanın yerinde olduğunu ve desteklerini kaydettiler.

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