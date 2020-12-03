Otomobilin lastiğini patlatıp, bagajından 253 bin lirayı çaldılar (2)



'KOLOMBİYA ÇETESİ'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, `Kolombiya çetesi´ olarak bilinen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, otomobildeki 253 bin 500 lirası çalınan İrfan Yıldırım, emniyet güçlerinden yardım beklediğini söyledi.

'10 SANİYELİK BOŞLUKTA PARAMI ÇALDILAR'

Yıldırım, ''Evimi sattım ve paranın bir miktarını havale ile kalanını da nakit olarak aldım. Daha sonra otoparktaki aracıma binip, parayı da yanımdaki akrabamın ayağının altına koydum. Sonra akrabam, aracın lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Ben de şüphelenip, araçtan inmeden tamirciye gittim. Aracın lastiği değiştirilirken, parayı bagaja koydum. Bir anlık dalgınlığıma geldi, içeri girdim. O sırada aracın başında bekleyen akrabam da benimle geldi. 10 saniyelik boşluktan faydalanan hırsızlar, paramı çalıp, gitti. Daha önce de İstanbul, Ankara ve Bursa´da da hırsızlık yapan Kolombiya çetesiymiş'' dedi.

'EV ALMAYI DÜŞÜNÜYORDUM, KISMET DEĞİLMİŞ'

Zararının tazmin edilmesi için yetkililerden yardım beklediğini kaydeden Yıldırım, ''Bu paranın bir kısmıyla kredi borcumu kapattım. Geri kalan kısmıyla da kendime ait bir ev almayı düşünüyordum ancak kısmet değilmiş. Şu anki sıkıntımı, stresimi tarif edemem. Paramın bulunmasını istiyorum'' diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-12-03 17:21:26



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