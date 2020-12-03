Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Ersan Arıkan ile Fehmi Özel Türkay caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 01 ADV 47 plakalı motosiklet, Süleyman Sebahattin Altıparmak yönetimindeki 01 Y 2655 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ön tekerleği kopan motosikletteki Alperen Eroğlu (18) ve Mehmet Çevik (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlı görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-12-03 23:14:19



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