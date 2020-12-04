Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da şüphe üzerine durdurulan TIR´da narkotik köpekler `Uzi´ ve `Oscar´ ile yapılan aramada 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen `Şehit Barış Göl Operasyonu´ kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, durdurulan bir TIR´da, hassas burunlu narkotik köpekler `Uzi´ ve `Oscar´ ile arama yaptı. Uzi ve Oscar´ın, TIR´ın sürücü yatağı kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförü M.A. (58) gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-12-04 09:48:24
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