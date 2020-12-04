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İhlas Mağazası Baraj Yolu'nda Yeni konsepte kavuşan İhlas Mağazası, Adana'da 2 açılışı birden yaptı

İHA

İhlas Mağazası Baraj Yolu'nda Yeni konsepte kavuşan İhlas Mağazası, Adana'da 2 açılışı birden yaptı

İhlas Mağazası, Adana'da aynı gün 2 mağaza açılışını birden yaptı. Mağazalar, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı.
İhlas Pazarlamaya ait Seyhan İlçesi Cemal Gürsel Caddesindeki yenilenen şube ve Baraj Yolu üzerindeki yeni mağazası düzenlenen törenle açıldı. Törene İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri ile birim müdürleri ve mağaza yetkilileri katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, kurdele kesimi ve duanın ardından kapılarını vatandaşlara açtı.
Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, “Bugün üçüncü şubemizi açıyoruz. İhlas Mağazası’nda yeni mottomuz güvenle al, huzurla öde. 2020 yılı içerisinde İhlas Pazarlama Genel Müdürlüğü’müzün 100 mağaza projesinde biz 3 mağaza ile yer alıyoruz. Bugün 91.mağaza açılıyor. 2021 yılı içerisinde de 150 mağaza projemiz bulunuyor. Bizlerde yine ilçelerimizde 3 mağaza ile bu projede yer alacağız. Yeni mağazalarımızın en büyük özelliği, dünya markası ürünleri bulunduruyoruz. Ürün çeşitliliğimizi çok ciddi anlamda yeniledik. Cep telefonundan bilgisayara, şofbenden termosifona, tabletten televizyona yüzlerce ürünü müşterimiz en güzel şartlarda alabiliyor. Müşterilerimizle sürecimiz alışveriş süreci değil, dostluk süreci devam ediyor. Bu ürünleri alan müşterilerimiz yıllarca kendileri kullandığı gibi daha sonra da ailelerine güvenle önerebildiği bir mağaza” dedi.

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