Suriyeli ailenin gözyaşlarını hayırseverler sildi Evlerinde yangın çıkan Suriyeli Al Hilal ailesine, kışlık kömür, ev eşyası, gıda ve çocuklara giyecek ve oyuncak yardımı yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen hafta elektrik kontağından çıkan yangın ile gözyaşlarına boğulan ve yangından çocuklarını İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin destekleri ile çıkaran Suriye uyruklu Al Hilal ailesinin gözyaşlarını Kozan Kaymakamlığı, hayırsever iş adamları ve vatandaşlar sildi.

Kozan’da 28 Kasım Cumartesi günü Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin yapması ve yangında yokluğu da görüntüleyen muhabirlerin haberine Kozanlılar duyarsız kalmadı. Harekete geçen Kozan Kaymakamlığı ve Kozanlı hayırseverler aileye kışlık kömür, çocuklara giyecek, ev eşyası ve gıda desteğinde bulundular.

Hayırseverlerin çocuklar için yolladığı oyuncaklar ile çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm ise yürekleri ısıttı. Kendilerine alınan kıyafetleri üzerlerinden çıkarmayan çocuklar, oyuncaklar ile saatlerce oynadılar. 4 yaşındaki İbrahim kardeşleri 2 yaşındaki Fatma ve 5 aylık Muhammed ile birlikte oyuncakları bölüşerek keyifli anlar yaşadı.

Anne Seher Alhilal hayırsever vatandaşlara ve Kozan Kaymakamlığına teşekkür ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.