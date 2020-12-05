77 kilo eroin ele geçirildi; Paketlerin üzerindeki 'anka kuşu' sembollerinin anlamı araştırılıyor

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da takibe alınarak, narkotik köpek `Uzi´ ile arama yapılan tırda, üzerinde `anka kuşu´ sembolü bulunan 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.A., tutuklanırken ,paketlerinin üzerindeki anka kuşu sembollerinin anlamı araştırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis, takipte olan M.A. yönetimindeki tırı, 3 Aralık gecesi kente girişi yaptığında durdurdu.

Tırda narkotik köpek `Uzi´ ile arama yapıldı. Uzi´nin şoför kabinindeki yatak bölmesi döşemelerine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin içine gizlenmiş, üzerinde `anka kuşu´ sembolü bulunan 150 pakette 77 kilogram eroin ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adının verildiği operasyonda tır şoförü M.A. gözaltına alındı. M.A., ifadesinde, nakliye firmasında çalıştığını belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu paketlerinin üzerindeki anka kuşu sembollerinin anlamı araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-12-05 09:45:19



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