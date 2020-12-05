Sokağa çıkma kısıtlamasında tarım işçilerinin hasat sevinci



Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kalırken, kısıtlamadan muaf tutulan tarım işçileri tarla ve bahçelerde çalışmaya devam ediyor. Çukurova'nın bereketli topraklarında limon hasadı yapan işçilerden Güler Güzel, "Ne mutlu bize ki bu hastalığa rağmen çalışabiliyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Buna karşın sokağa kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ve tarım işçileri sabahın ilk ışıklarından itibaren mesaiye başladı. Çukurova´nın verimli tarım arazilerinde üretim tüm hızıyla devam ederken merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi´ndeki limon bahçelerinde hasat heyecanı vardı. Kısıtlamadan muaf olan içiler bahçedeki limon ağaçlarında kesim işlemi yaptıktan sonra ürünleri kasalara doldurdu. Ürünlerin seçiminin ardından ise kasalar kentteki satış noktalarına doğru yola çıktı.

`NE MUTLU Kİ ÇALIŞIYORUZ´

Pandemi sürecinin ilk döneminde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamalarında da kendilerine tanınan izinle çalışmaya devam ettiklerini kaydeden tarım işçisi Güler Güzel (35), aynı şekilde bu kısıtlama döneminde de işlerinin başında olduklarını kaydetti. Çukurova´da tarımsal üretimin çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Güzel, "Biz de erkenden limon kesimine geldik. Bunun yanı sıra mandalina, portakal kesimi de olacak. Gerekli iznimizi alırsak yarın da çalışacağız. Ne mutlu bize ki bu hastalığa rağmen çalışabiliyoruz. Ayrıca hasat ettiğimiz ürünler bu hastalığa iyi gelen meyveler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-05 13:34:09



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