Herkes evinde, narenciye işçileri iş başında Kadınlar, mandalinaları dalından keserken erkekler küfelerle kasalara taşıdı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta sonu herkes evine kapanırken, tarım işçileri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Türkiye'de narenciyenin üçte birini karşılayan Çukurova'da işçiler bugün de hasada devam etti.

Adana’nın Kozan ilçesinden Rusya ve Kuzey Irak’a gönderilmek üzere dalından kesilen mandalina hasadında tarım işçileri yoğun mesai yaparken ibadetlerini de mandalina tarlasında gerçekleştirdi. Kozan’da sabah erken saatlerinde narenciye tarlalarına gelen tarım işçileri, c vitamini deposu olan mandalinada hasatlarını sürdürdü. Güçlü bir ülke olmak için tarımın durmaması gerektiğini söyleyen kadınlar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında mesai yapmaktan keyif aldıklarını kaydettiler. Kadınlar, mandalinaları dalından keserken erkekler küfelerle kasalara taşıdı. Tarım işçilerinden sesi güzel olan gençler ise türküler ile mandalina hasadını şenlendirdiler.

Tarım işçilerinin çavuşu olan Sevim Söğüt, “İşimizden memnunuz severek yapıyoruz. Burada bugün 350 ağacımız var kesim yapıyoruz. Topraklarımız verimli kesim yapıyoruz. Erkeklerden daha çok kadınlarımız çalışıyor. Kadınlarımız başarıyor. Buradan topladığımız ürünleri Irak’la Rusya’ya ve iç piyasaya kesim yapıyoruz” dedi.

Tarım işçisi kadınlar da, geçimlerini bu işten sağladıklarını ifade ederek çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Tarlada namazını kılan Ökkeş Ünlü, rızkı için alın teri döktüğünü ifade ederek "Çalışmak kolay. Her işin bir kolaylığı var” diye konuştu. Tarlaya mesaiye gelen gençler ise ağaçta hem kesim yaptı hem de türküleri ile çalışanlarla renkli görüntüler oluşturdu.

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