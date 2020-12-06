TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Akhisarspor: 0

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TFF 1.Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Akhisarspor’u 20 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

20. dakikada Pa Dibba, sol kanattan aldığı topu ceza sahası içerisinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi ancak kaleci Lukac topu kurtardı.

45+2. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

59. dakikada Mehmet Uslu’nun kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde kafa vuran Erkan topu ağlarla buluşturdu. 20

70. dakikada Hasan, Mehmet Akyüz’ün ortasıyla buluştuğu topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın ellerinde kaldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Tarık x (Süleyman dk. 7 xx, Semih dk. 85 ?), Mehmet xx, Traore xx, Sinan xx (Gökhan dk. 71 x), Hasan xx, Pa Dibba xx, Erkan xx (Sedat dk. 85 ?), Mehmet Akyüz xx (Yunus dk. 71 x)

Yedekler: Vedat, Kosecki, İzzet, Volkan, Mehmet Berkant

Teknik Direktör: Ümit Özat

Akhisarspor: Lukac xx, Musa xx, Ali xx (Gökmen dk. 82 ?), Vrsajevic xx, Alperen xx, Rotman xx, Mert xx (İrfan dk. 46 x), Taha xx (Onurcan dk. 15 x, Bora dk.71 x), Çekdar xx, Doğukan xx, Kadir xx (Bertuğ dk. 71 x)

Yedekler: Halil, Oğuzcan, Berat, Yavuz, Göksu

Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu

Goller: Sinan (dk. 45+2), Erkan (dk. 59) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Rotman, Musa (Akhisarspor), Traore, Rassoul (Adana Demirspor)

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