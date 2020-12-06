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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ercan Kahyaoğlu: “Artık önümüzdeki maçlara bakacağız”

İHA

Ercan Kahyaoğlu: “Artık önümüzdeki maçlara bakacağız”

Akhisarspor’da Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu, Adana Demirspor maçının ardından, “İstemediğimiz bir şekilde devreye girdik. İkinci devre düzeltmeleri yaptık ama yeterli olmadı, 2. golü de yedik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.
Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 20 mağlup oldu. Mücadele sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor’da Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “Oyun stratejimizi rakibin pozisyonlarına göre sahaya yansıtmaya çalıştık ama devreye tam istediğimiz şekilde girmek isterken gol yedik. İstemediğimiz bir şekilde devreye girdik. İkinci devre düzeltmeleri yaptık ama yeterli olmadı 2. golü de yedik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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