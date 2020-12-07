82 yaşındaki judocu nine korona virüse yenildi

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Adana’da şalvarıyla mindere çıkıp judo yapan 82 yaşındaki Ayten Alataş, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Ayten Alataş, 2 yıl önce judocu torunu Ayşe Begüm Türk'ü antrenmanlara götürüp getirirken judoya merak sardı. 80 yaşında judoya başlayan Ayten Alataş, yakalandığı korona virüse yenik düştü. Ayten Alataş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Alataş, verdiği röportajında, “Sahayı bana bıraktılar ben de sporumu yapıyorum. Hevesimi aldım. Allah ömür verir ve 80 yıl daha yaşarsam yine sporumu yapacağım” demişti.

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