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Duman altındaki Adana’da göz gözü görmüyor Kış aylarında yaşanan hava kirliliği nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çekiyor Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan: “Geçen kış hava kirliliğinde sınır değer 160 kere aşıldı”

İHA

Duman altındaki Adana’da göz gözü görmüyor Kış aylarında yaşanan hava kirliliği nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çekiyor Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan: “Geçen kış hava kirliliğinde sınır değer 160 kere aşıldı”

Adana'da odun ve kömür sobalarının yakılmasıyla akşam saatlerinde oluşan yoğun duman tabakası, kenti nefes alınamaz hale getiriyor. Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, “Geçen kış mevsiminde en fazla 35 kere aşılması gereken partikül madde sınır değerini Adana olarak 160 kere aşmışız. Bu nedenle kentimiz hava kalitesi açısından iyi durumda değil ve kirlilikte üst sıralarda yer alıyoruz” dedi.
Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinin büyük bölümü başta olmak üzere D400 Karayolu'nun güneyinde kalan mahalleler ile Seyhan ilçesinin Gürselpaşa, Fevzipaşa, 2000 Evleri, Fatih mahallelerinin yer aldığı bölgelerde kömür yakılması nedeniyle hava kirliliği oluşuyor.
Yaz aylarında mısır hasadının ardından anız yangınlarının neden olduğu hava kirliliği ile karşı karşıya kalan Adanalılar, kışla birlikte de akşam saatlerinde sobalardan çıkan yoğun dumanın etkisi altında adeta nefes almakta zorlanıyor.
Geçen sene vatandaşlar yolda yürürken elleriyle burnunu kapatırken, bu sene ise korona virüs nedeniyle akşam saatlerinde hiç kimse hava kirliliğinden etkilenmemek için dışarıda maskesini indirmiyor.
Öte yandan, Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün sitesindeki, Hava Kalitesi İzleme (HKİ) ölçümlerinde kentteki havanın partikül maddeler, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot dioksit ve ozon değerlenin ortalama 100 çıktığı ve hava için ‘hassas’ uyarısı verdiği görüldü.

“Sınır değer 160 kere aşıldı”
Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Adana’da her sene hava kirliliğinin çok yüksek olduğunu ve partikül madde miktarında geçen seneki verilere göre sınır değerin 160 kez aşıldığını kaydeden Doğan, “Partikül madde önemsenmeyecek bir kirlilik değil. Kentimizde bir hava kirliliği olduğunu gösteriyor bu. Çünkü yönetmelik insan ve canlı sağlığı için maksimum 35 defa sınır aşılabileceğini söylüyor. Biz 160 kez sınır değeri aşmış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kentimiz hava kalitesi açısından iyi durumda değil ve kirlilikte üst sıralarda yer alıyoruz” diye konuştu.

“Elektrik teşviki yapılmalı”
Soba kullanımını azaltmak için Adana Büyükşehir Belediyesinin belli kriterlerle ekonomik durumu çok iyi olmayan vatandaşlara elektrik faturasında yardım etmesini öneren Kenan Doğan, daha sonra şunları söyledi:
“Özellikle doğalgazın yaygın olmadığı yerlerde katı yakıt kullanılıyor. Buda kentimizin hava kalitesini etkiliyor. Tabi insanlarımız kış şartlarında ısınmak zorunda herkesin bu mevsimi bir şekilde atlatması lazım. Bununla ilgili bir takım devletin yardımları oluyor biliyorsunuz. Benim önerim ise Adana Büyükşehir Belediyesinin bu sürece dahil olup kentimizdeki hava kalitesini arttırma yönünde çalışma yapması lazım. Doğalgazın ulaşmadığı bölgelerde maddi durumu çok iyi olmayan insanlara yardım olacaksa elektrik yardımı söz konusu olabilir. Sosyoekonomik durum gözetilerek belirli teşvik oranıyla katı yakıt kullanmayıp elektrik faturasına yardım edilebilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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