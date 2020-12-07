82 yaşındaki 'judocu nine', koronavirüsten öldü

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) ADANA´da, 80 yaşında judoya başlayan ve 'judocu nine' olarak tanınan Ayten Alataş (82), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüreğir ilçesinde oturan Ayten Alataş, judo yapan torunu Ayşe Begüm Türk´ü 2 yıl önce spor salonuna götürüp, getirirken, bu spora merak saldı. 'Sporun yaşı yoktur' diyerek, 80 yaşında judo antrenmanlarına katılan Alataş, 2 yıl boyunca eğitim aldı. Şalvarının üzerine giydiği judo kıyafetiyle kısa sürede tanınan Alataş, koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Alataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayten Alataş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2020-12-07 10:46:41



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