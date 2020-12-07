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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinadaki vatandaşa yemek, sağlık personeline ücretsiz ulaşım

İHA

Karantinadaki vatandaşa yemek, sağlık personeline ücretsiz ulaşım

Adana Büyükşehir Belediyesi, karantinadaki Covid19 hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek servis ediyor, hastalıkla mücadelede sağlık çalışanlarına ulaşım desteği sağlıyor.
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye ait otobüs ve metroyu kapsayan ücretsiz ulaşımdan salgınla mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarının yanında hastane personelinin tamamının yararlanması için talimat verdi.
Öte yandan mekanlar kapalı olduğu için yiyecek bulmakta zorlanan sokak canlıları için de besleme yapıldı. Şehrin muhtelif yerlerindeki mama ve su kaplarıne su ve mama takviyesi yapıldı.

Kahvaltı ve sıcak yemek için whatsapp hattı
Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri, ihtiyaç sahibi Covid19 hastalarına yönelik uyguladığı kahvaltı ve sıcak yemek hizmetine devam ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi Covid19 hastalarının eDevlet ve eNabız üzerinden Covid19 pozitif olduklarını gösteren belgeyi Whatsapp hattı üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi’ne göndermesi gerekiyor. Kahvaltı ve sıcak yemek servisi, hastanın karantina süresi bitene kadar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmetten yararlanabilmek için 05354540101 numaradan ulaşım sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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