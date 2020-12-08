Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da kontrolden çıkan kamyonetin drenaj kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Giriş yönetimindeki 52 AY 382 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak drenaj kanalına devrildi. Çevredilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan sürücü Giriş'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2020-12-08 03:22:12



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