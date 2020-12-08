Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'in testi pozitif çıktı

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ADANA,(DHA)ADANA'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayan Fatih Mehmet Kocaispir, genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kocaispir, paylaşımında, "Allah'ın izniyle en kısa sürede tekrar görevimin başına dönerek Yüreğirimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-12-08 11:10:03



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