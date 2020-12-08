Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir koronaya yakalandı

Adana'nın merkez ilçe Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Başkan Kocaispir, koronaya yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kocaispir, "Ne yazık ki korona virüs testimin pozitif çıktığını sizlere bildirmek isterim. Genel sağlık durumum gayet iyi. Allah'ın izniyle en kısa sürede tekrar görevimin başına dönerek Yüreğirimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin."

Kocaispir, testi pozitif çıkmadan yaptığı son paylaşımda, "Korona virüse karşı en büyük gücümüz tedbirlerimiz. Maske, mesafe ve temizlik tedbirleriyle birlikte toplum sağlığı için Adana Valiliğimizin aldığı tedbirlere uyarak virüsü yenebiliriz. Yeter ki sağlığımız ve sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım" ifadelerini kullanmıştı.

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