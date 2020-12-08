Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı Maske takmadığı tespit edilen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine ceza kesildi

Kadınlara örnek olmak için başladığı çilek üretiminde taleplere yetişemiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada drone ile havadan maske takmadığı tespit edilen toplu taşıma araç sürücülerine polis tarafından ceza yazıldı.

Covid19 tedbirleri denetimi 5 Ocak Meydanı üzerinde saat 11.00’da başladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplu taşıma araç sürücülerine havadan drone destekli denetim yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, denetimlerin sürekli devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, drone ile havadan maske takmadığı belirlenen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.