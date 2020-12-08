Dron ile maske takmadığı belirlenen sürücülere, ceza yazıldı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde denetim yapan polis ekipleri, dron ile havadan yapılan kontrollerde, maske takmadığı tespit edilen sürücülere ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde uygulama yaptı. Kent merkezindeki 5 Ocak Meydanı´nda yapılan denetimde, maske takmadığı dron ile tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Uygulamayla ilgili bilgi aktaran Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, "Bugün kentin 86 ayrı noktasında denetimlerim yapıyoruz. Özellikle toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolcuların maske takması noktasında kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler, önümüzdeki günlerde artarak devam edecek" dedi.

Öte yandan, 7 Aralık´ta kent genelinde 144 berber ve kuaför salonu, 884 taksi ve toplu taşıma aracı, 164 kıraathane, çay bahçesi ve oyun salonu, 419 restoran ve kafe, 10 pazar yeri, 12 alışveriş merkezi ve 145 camide denetim gerçekleştiren ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 138 kişiye 124 bin 200 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 99 kişiye de 102 bin 630 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-12-08 13:09:14



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