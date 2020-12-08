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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem gerçeği Arka Plan’da masaya yatırıldı

İHA

Deprem gerçeği Arka Plan’da masaya yatırıldı

Arka Plan Fotoğraf Derneği, sezon açılışını İzmir Depremi fotoğraf gösterisi ve söyleşi etkinliği ile yaptı.
İnternet üzerinden yapılan etkinlikte Dernek Başkanı A.Niyazi Sertkalaycı'nın İzmir depremi sonrasında çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan belgesel fotoğraf çalışması izleyiciler ile buluştu. Depremin hemen sonrasında bölgeye ulaşan Sertkalaycı, daha çok imgesel görüntülerden oluşan İzmir'de 12 Saat belgeselinde depremin sosyolojik olarak etkilerini fotoğraflarla aktardı.
Belgesel gösteriminin hemen sonrasında Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Melih Baki İnşaat Mühendisi Zafer Ofluoğlu da Sertkalaycı moderatörlüğünde gerçekleşen "Deprem Gerçeği" isimli söyleşide izleyiciler ile buluştu.
Programda, Deprem nedir? Deprem bir doğal afet midir?, Adana yerelinde deprem, Seyhan Nehri faktör, ülkemiz nasıl bir deprem kuşağında, depreme dayanıklı yaşanabilir konut nasıl olmalıdır, yakın zamanda beklenilen deprem veya depremler, mevcut binaların durumu hakkında tespitler, bu hususta ilgili kurumlar ve deprem ile ilgili bilinmesi gereken gerçekler masaya yatırıldı.
Açılışta ayrıca Adana’ya fotoğraf ve sanatını sevdiren Mehmet Baltacı da ölüm yıl dönümün de anıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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