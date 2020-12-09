'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının belirtileri aynı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının belirtileri aynı'

DHA

'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının belirtileri aynı'


Can ÇELİK/ ADANA (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Çağlar Özmen, ani duygu değişimlerinin yoğun bir şekilde yaşanması sonucu ortaya çıkan `mutlu kalp ve kırık kalp sendromu´ hastalıklarında artış yaşandığını, her iki hastalığın da belirtilerinin aynı olduğunu kaydederek, "Ani duygu değişimlerinden uzak durup, biraz daha soğukkanlı olmalıyız. Bazen ani mutluluklar bile kalbimize zarar verebilir" dedi.
Aşırı stres, sıkıntı, üzüntü ya da tam tersi aşırı mutluluk, heyecan gibi duyguları aniden yaşamak insan kalbine zarar verebiliyor. Bu etkiler tıpkı kalp krizinde olduğu gibi kasılmaya, bozukluğa ve ani gelişen kalp yetersizliğine yol açabiliyor. Bu tip durumlarda kişi damar tıkanıklığı yaşamamasına rağmen tıkanıklığa bağlı kalp krizi geçirenlerin yaşadığı belirtilerin aynısını gösteriyor. Bu belirtileri gösteren hastalara sebep, aşırı mutluluktan ise 'mutlu kalp sendromu' üzüntü ya da korkudan ise 'kırık kalp sendromu' tanısı konuluyor. Her iki hastalığın da belirtilerinin aynı olduğunu kaydeden Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Çağlar Özmen, ilk olarak 1990 yılında kırık kalp sendromunun, 2016 yılında ise aşırı mutluluk ve heyecanın aynı etkiye neden olduğu tespit edilince mutlu kalp sendromunun tanımlandığını söyledi. Bu hastalıkların ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Özmen, koronavirüs salgını sonrası kalp rahatsızlığı yaşayan insanların sayısında artış olduğunu belirtti.
`GENELDE ORTA YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA GÖRÜLÜYOR´
Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığına yakalananların yaklaşık yüzde 96´sının 26 hafta arasında iyileştiğini ve vücutlarında kalıcı bir etki bırakmadığını kaydeden Dr. Çağlar Özmen, yüzde 4´lük bir kesimin ise ani ölümle hayatını kaybedebileceğini söyledi. Her iki sendromun da belirtilerinin göğüste ani sıkışma, sol kolda baskı, nefes darlığı gibi belirtiler olduğunu kaydeden Özmen, "Kişi kalp krizine benzer bu belirtileri göstermesine rağmen koroner anjiyografisinin normal saptanıyorsa genelde bu sendromların teşhisi konuluyor. Bu hastalıklar genellikle orta yaş ve üzeri postmenopozal kadınlarda görülüyor. Bunun net bir sebebi yok. Duyguların daha hassas yaşanması tetikliyor olabilir. Bu belirtileri gösteren bir kişi hemen doktora başvurmalıdır. İnsanlara iyi ya da kötü bir haber verirken acele etmeden karşıdakine fırsat vermeliyiz. Koronavirüs salgını sonrası çeşitli nedenlerle genel anlamda kalp rahatsızlığı yaşayan insanların sayısı arttı. Dikkatli davranıp kalbimizi yormadan yaşamalıyız" diye konuştu.
`SİNİRLİYKEN KALBİMDE SIKINTI HİSSEDİYORUM´
Daha önce kırık ya da mutlu kalp sendromlarını duymadığını söyleyen üniversite öğrencisi Fatoş Çengel ise duygularını uç noktada yaşayan bir insan olduğunu ve bu hastalıkların kendisini korkuttuğunu ifade etti. Özellikle sinirlendiği anlarda kalbinde sıkıntılar hissettiğini belirten Çengel, "Aşırı stres, kaygı insanı yoruyor. Koronavirüs salgını sonrası da bence kırık kalp sendromu artmıştır" dedi.
Koronavirüs salgını sonrası `acaba bana bulaşır mı?´ korkusu nedeniyle aşırı stres yaşadığını vurgulayan Gönül Bektaş ise, "Herkes mutlu olsun. Allah büyüktür. Sabır, sabır, sabır diyorum" diye konuştu.
Mutluluğun da üzüntünün de eşit seviyelerde yaşanması gerektiğini belirten İbrahim Halil Kat ise kalbinde korkuya yer olmadığını, sağlıklı olduğunu kaydetti.  
DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-12-09 09:04:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda özel harekat timleri şahısların evlerine şafak vakti baskın yaptı
YEREL HABERLER Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına ...
Serdar Seyhan yeniden CHP Grup Başkanvekili Geçen ay CHP Grup Başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevinden istifa ettiğini açıklayan Serdar Seyhan, yapılan grup toplantısında yeniden aynı göreve getirildi Seyhan, aynı göreve getirilmesine "emrivaki" dedi
YEREL HABERLER Serdar Seyhan yeniden CHP Grup Başkanvekili Geçen ay ...
Deprem gerçeği Arka Plan’da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Deprem gerçeği Arka Plan’da masaya yatırıldı
Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu
YEREL HABERLER Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Kırmızıya dönen Adana, tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Kırmızıya dönen Adana, ...
Dron ile maske takmadığı belirlenen sürücülere, ceza yazıldı
YEREL HABERLER Dron ile maske takmadığı belirlenen sürücülere, ceza ...
Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı Maske takmadığı tespit edilen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine ceza kesildi
YEREL HABERLER Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı Maske ...
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir koronaya yakalandı
Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden engellilere akülü sandalye
Vergi borcundan cezaevine giren şehit babası kendisi teslim olmuş Adana Valiliği, olayın hukuki sürecinin takip edildiğini bildirdi
YEREL HABERLER Vergi borcundan cezaevine giren şehit babası kendisi ...
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'in testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'in testi pozitif ...
DEAŞ’lının evinden kaçak kadın çıktı Adana’da DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonda eşi DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl hapis cezası alan bir zanlının evinde yurda kaçak giren Türkmenistan uyruklu bir kadın çıktı Zanlının kendisine eş yaptığı kadın sınır dışı edildi
YEREL HABERLER DEAŞ’lının evinden kaçak kadın çıktı Adana’da DEAŞ ...
7 semptomdan sadece biri var ve o da hafifse test yaptırmaya gitmeyin Hastanelerdeki gereksiz yoğunluk sağlık sistemine zarar veriyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür: "Her 7 semptomdan birini hafif de olsa gösterenler yoğunluğu arttırma adına hastanelere gitmesin" “Tedbirlere uyulmayıp iş kontrolden çıkarsa ülke olarak zarara uğrarız”
YEREL HABERLER 7 semptomdan sadece biri var ve o da hafifse test ...
Başkan Çetin’den pandemi uyarıları Adana’da Covid 19 vakaları ve ölümlerin endişe verici olduğunu belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu konuda daha sert önlemler alınabileceğini söyledi
YEREL HABERLER Başkan Çetin’den pandemi uyarıları Adana’da Covid 19 ...
Arkadaşlarını para için çiftlik evinde alıkoydular
YEREL HABERLER Arkadaşlarını para için çiftlik evinde alıkoydular
'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER 'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak ...
Cezaevi arkadaşlarına para göndermek için adam kaçırdılar Adana’da bir kişiyi kaçırıp ölümle tehdit ederek cezaevindeki arkadaşları için 15 bin lira para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı Zanlılardan birinin daha önce de gasp ve hırsızlık olaylarına karıştığı ve arandığı öğrenildi
YEREL HABERLER Cezaevi arkadaşlarına para göndermek için adam ...
Küçük Elvan 5. kattan düştü Adana’da 5. kattaki evlerinin penceresinde oynayan 2 yaşındaki Elvan Öztürk, dengesini kaybedince iş yerinin çatısına düştü Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, annesi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Küçük Elvan 5. kattan düştü Adana’da 5. kattaki ...
Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası´nı hedefliyordu
YEREL HABERLER Koronavirüse yenilen 'Judocu nine', Veteranlar Dünya ...
Kalp hastası kadını dolandırıp "cezaevine düştü" diye haber gönderdi Adana’da bir kadın, evine izolasyon yapması için anlaştığı inşaat işçisi tarafından dolandırıldı Eşiyle cezaevine düştüğü haberini gönderen inşaat işçisinin tutuklanmadığını öğrenen Ferize Çakmak, parasını istiyor
YEREL HABERLER Kalp hastası kadını dolandırıp "cezaevine düştü" diye ...
Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi
Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı
Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet drenaj kanalına düştü: 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X