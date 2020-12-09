Adana'da torbacı operasyonu Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi

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Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese 8 Aralık günü şafak vakti operasyonu düzenledi.

Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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