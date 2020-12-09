Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA,(DHA)ADANA´da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi.

Ceyhan ilçesi Akdam Mahallesi´ndeki evinde E.D.´nin kumar oynattığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, 16 kişinin koronavirüs tedbirlerine uymadan kumar oynadığı görüldü. Kumar oynayanlara toplam 70 bin lira ceza kesildi. Kumar oynattığı ileri sürülen E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-12-09 12:12:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.