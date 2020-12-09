Sosyal medyada PKK´yı öven 3 şüpheliye gözaltı

ADANA,(DHA)ADANA´da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK´ye yönelik övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini tespit etmek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla yapılan çalışmalar sonucu Yüreğir Eski Misis ve Abdioğlu mahallelerinde 3 şüphelinin sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında `silahlı terör örgütü propagandası yapmak´ suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-12-09 12:23:47
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