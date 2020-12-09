Koronalı hastalara özel donanımlı araç Adana Büyükşehir Belediyesi, hastaneden eve, evden hastaneye toplu taşımayla gitmek zorunda kalan Covid-19 tisti pozitif çıkanların taşınması için özel donanımlı araçlar hazırlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid19 testi pozitif çıkan ve virüs şüphesi taşıyan vatandaşların evden hastaneye, hastaneden de eve ulaşımını sağlamak amacıyla tahsis ettiği araçları hizmete sundu.

Özel olarak dizayn edilen araçlarla, hasta ve ulaştırma personelinin teması ortadan kaldırıldı. Araçları kullanan ulaştırma personeli de özel giysilerle izole ediliyor.

Hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyen hastalar Alo 153’ü arayarak talepte bulunabilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid19 vakalarının arttığını belirterek, “Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın hastaneden eve, evden hastaneye gitmesi sırasında hastalığın bulaşma riski artıyor. Kendi aracı olmayan vatandaşlarımız toplu taşımayı kullansa, başka insanlara bulaşma ihtimali mevcut. Biz de özel olarak hazırlanmış araçlar ve izole giysilerle donanımlı ulaştırma personelimizle böyle bir taşıma hizmeti vermeyi uygun bulduk.

Ekiplerimiz, talepte bulunan Covidli hastaları evden hastaneye, hastaneden eve taşıyacak. Böylece Covid’li hastaların gidip gelme sırasında başka insanlarla teması ve dolayısıyla hastalığı bulaştırması engellenmiş olacak. Bu kardeşlerimiz 153’e telefon ettiklerinde hizmetimizden yararlanacak. Vatandaşlarımıza, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum” dedi.

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