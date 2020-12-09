Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları Başkan Erdem: "Her mahallemize eşit hizmet etmek için buradayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları Başkan Erdem: "Her mahallemize eşit hizmet etmek için buradayız"

İHA

Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları Başkan Erdem: "Her mahallemize eşit hizmet etmek için buradayız"

Ceyhan Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Ceyhan’ın tüm mahallelerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Civantayak Mahallesinde yapılan çalışmaları takip etti. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan ekipler,, mahallenin dört bir tarafını tertemiz hale getirdi.
Mahalle sakinlerinin istek ve dileklerini dinleyen Başkan Erdem, “Her mahallemize eşit hizmet etmek için buradayız" dedi. Ceyhan’ın dört bir tarafında ilaçlama dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yineleyerek salgın hastalığın yayılmasını engellemek için önlemler almaya devam ediyor. Belediye ekipleri, korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını tüm mahallerde sürdürüyor. Korona virüs ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlemler devam edecek" dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsün insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdem, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kent merkezinin dört bir tarafında dezenfekte çalışması yapıyor. Her mahallemize eşit hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin çalışmalarını bizzat takip ederek vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Sizlerin sağlığı her şeyden önce gelir. Vatandaşlarımızın sağlığı için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü
YEREL HABERLER İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira ...
Eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden eve götürmesini isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca aracı kaçırdı
YEREL HABERLER Eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı Adana’da ...
5´inci kattan iş yerinin tentesine düşen Elvan bebek, taburcu edildi
YEREL HABERLER 5´inci kattan iş yerinin tentesine düşen Elvan bebek, ...
Büyükşehir'e "asfaltta standart yok" eleştirisi MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ: "Adana genelinde asfalt seferberliği başlatmıştınız. Teşekkür ederiz. Ama yapılan asfalt çalışmalarının Karayolları ve belediyelerin standartlarda olmadığını görüyoruz”
YEREL HABERLER Büyükşehir'e "asfaltta standart yok" eleştirisi MHP ...
Kozan Belediyesi kırsalda çalışmaları hızlandırdı
YEREL HABERLER Kozan Belediyesi kırsalda çalışmaları hızlandırdı
Tufanbeyli'de kıraathanecilere destek
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de kıraathanecilere destek
Koronalı hastalara özel donanımlı araç Adana Büyükşehir Belediyesi, hastaneden eve, evden hastaneye toplu taşımayla gitmek zorunda kalan Covid-19 tisti pozitif çıkanların taşınması için özel donanımlı araçlar hazırlandı
YEREL HABERLER Koronalı hastalara özel donanımlı araç Adana ...
Sosyal medyada PKK´yı öven 3 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada PKK´yı öven 3 şüpheliye gözaltı
Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın Ev sahibi ile kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın Ev sahibi ile ...
Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
YEREL HABERLER Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çaldı, markette yakalandı
YEREL HABERLER 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çaldı, ...
Adana'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Adana'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede
Adana'da torbacı operasyonu Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adana'da torbacı operasyonu Şafak vakti yapılan ...
Terör babasını, korona annesini aldı Adana’da 1996 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın çevik kuvvet şube müdürlüğüne yaptığı canlı bombalı saldırıda 1 yaşındayken babası şehit olan Sena Öztürk, annesini de korona virüs nedeniyle kaybetti Cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına boğulan Sena Öztürk’ü yakınları teskin etti
YEREL HABERLER Terör babasını, korona annesini aldı Adana’da 1996 ...
Önce dövdü sonra altınları alıp boşanma davası açtı 1 yıl evli kaldığı kocasından sürekli şiddet gören genç kadın altınlarını alıp boşanmak istiyor Akşam dövüp sabah ‘Seni seviyorum’ yazılı notlarla eşini uyandırmış İlknur D.: "Yeni bir Emine Bulut vakası olmasın" “Kardeşlerime, aileme zarar vermekle tehdit ettiği için sustum” “Hakkımı alarak boşanmak istiyorum"
YEREL HABERLER Önce dövdü sonra altınları alıp boşanma davası açtı 1 ...
Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: "Kadının parasını vermediysem haram olsun" Adana’da bir kadının, 4 bin lirasını vermediğini öne sürmesi üzerine gözaltına alınan usta, malzemelere zam geldiğini ve kadının parasını geri verip işi yapmaktan vazgeçtiğini söyledi
YEREL HABERLER Dolandırıcılıkla suçlanan inşaat ustası: "Kadının ...
'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının belirtileri aynı'
YEREL HABERLER 'Mutlu kalp ya da kırık kalp sendromu hastalığının ...
Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda özel harekat timleri şahısların evlerine şafak vakti baskın yaptı
YEREL HABERLER Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına ...
Serdar Seyhan yeniden CHP Grup Başkanvekili Geçen ay CHP Grup Başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevinden istifa ettiğini açıklayan Serdar Seyhan, yapılan grup toplantısında yeniden aynı göreve getirildi Seyhan, aynı göreve getirilmesine "emrivaki" dedi
YEREL HABERLER Serdar Seyhan yeniden CHP Grup Başkanvekili Geçen ay ...
Deprem gerçeği Arka Plan’da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Deprem gerçeği Arka Plan’da masaya yatırıldı
Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu
YEREL HABERLER Keçi, 8 bacaklı oğlak doğurdu
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Kırmızıya dönen Adana, tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Kırmızıya dönen Adana, ...
Dron ile maske takmadığı belirlenen sürücülere, ceza yazıldı
YEREL HABERLER Dron ile maske takmadığı belirlenen sürücülere, ceza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X