TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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TFF 1. Lig’in 13. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Altınordu ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

10. dakikada Altınordu'da orta sahadan aldığı topla rakibin ceza sahasına giren Metehan, defansa çalım atarak sakladığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 01

22. dakikada Adana Demirspor'da Erkan, taç atışı sonrası kaptığı topu ceza sahası dışından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Erhan'ın yanından top ağlara gitti. 11

63. dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba, ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan'ın ellerinde kaldı.

66. dakikada Sinan’ın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erkan, göğsüyle kontrol ettiği topu gelişine kaleye vurdu ancak top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman xx, Kemal Mavi xx, Murat Altan xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Mehmet U. xx, Süleyman xx, Hasan xx, Traore xx, Sinan xx (Yunus dk. 71 x), Pa Dibba xx (Lanzafame dk. 77 x), Erkan xx (Sedat dk. 90+2 ?), Mehmet xx (Volkan dk. 71 x)

Yedekler: Vedat, İzzet, Gökhan, Chedjou, Mehmet Berkant, Semih

Teknik Direktör: Ümit Özat

Altınordu: Erhan xx, Yusuf xx, Sinan xx, Yusuf Can xx, Ufuk xx (Kahraman dk. 77 x), Furkan xx, Oğulcan xx (Muzaffer dk. 90 ?), Furkan Çil xx, Metehan xx (Oğuzhan dk. 90 ?), İlhan xx, Ahmet xx (Hüsamettin dk. 69 x)

Yedekler: Yiğithan, Birhan, Alper, Burak, Mertcan, Muhammed

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Erkan (dk. 22) (Adana Demirspor), Metehan (dk. 10)(Altınordu)

Sarı kartlar: Tayyip (Adana Demirspor), Oğulcan (Altınordu)

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