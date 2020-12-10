Adana'da sahte içki operasyonu İki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi

Adana polisi iki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek eş zamanlı olarak depolara baskın yaptı. Baskında 9 bin 440 litre sahte içki, 2 litre içki aroması, 1 alkolmetre ve sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan C.T. sevk edildiği adliyede tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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