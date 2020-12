Polisten Suriyeli göçmenlere Arapça maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gün boyu gerçekleştirdiği uygulamalarda Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, Arapça anonslar yaparak 'maske, sosyal mesafe, el hijyeni' konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgının etkisini artırdığı dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vaka sayısı artış hızı ve yoğun bakım doluluk oranı bakımından kritik seviyede olan kentler arasında Adana´nın da bulunduğunu söyledi. Bu durum üzerine Adana polisi koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede birçok yerde uygulama noktası kurdu. Polis, Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde ise Arapça anonslar yaparak 'maske, sosyal mesafe, el hijyeni' konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. Özellikle sosyal mesafe kuralına karşı ihlallerin gözlendiği bu bölgelerde polis ekipleri, göçmenleri tek tek uyardı.

`POLİSTEN KORKUYORLAR, VİRÜSTEN KORKMUYORLAR´

Bir süre önce Suriye´deki iç savaştan kaçarak ailece Adana´ya göç ettiklerini dile getiren Zekariye Obeyt, vaka sayılarının artmasından dolayı endişeli olduğunu söyledi. Mahallede insan kalabalığının büyük sorun olduğunu ve kurallara karşı duyarsız davranıldığını belirten Obeyt, "Koronavirüsten çok korkuyorum. Doğru düzgün maske takan yok. Polisi görünce maske takıyorlar. Yani polisten korkuyorlar ama virüsten korkmuyorlar. Ben her daim takıyorum. Takmayanları uyardığımda benimle dalga geçiyorlar" dedi.

Kurallara uyulduğu sürece koronavirüsten korkmamaya gerek olmadığını kaydeden Suriyeli Sdrah Derzi ise herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-12-10 09:49:15



