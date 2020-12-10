Koronaya karşı Arapça uyarı Adana’da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis yeni tip korona virüse karşı vatandaşın tedbirli olması için Arapça uyarılarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronaya karşı Arapça uyarı Adana’da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis yeni tip korona virüse karşı vatandaşın tedbirli olması için Arapça uyarılarda bulundu

İHA

Adana'da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis, yeni tip korona virüse karşı tedbirli olunması için Arapça uyarılarda bulundu.

Koronaya karşı Arapça uyarı Adana’da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis yeni tip korona virüse karşı vatandaşın tedbirli olması için Arapça uyarılarda bulundu

Adana’da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis, yeni tip korona virüse karşı tedbirli olunması için Arapça uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaklaşık 15 gündür sürekli vakaların artığını açıkladığı Adana’da polis de alarma geçti. Koca’nın son olarak dün hastane yoğunluğunu bildirmesi üzerine virüsün önüne geçmek için mahallelerde uyarılarda bulunuluyor.
Suriye’deki iç savaştan kaçıp Adana’ya gelenlerin yoğunlukta olduğu mahalleler de unutulmadı. Polis ekipleri, Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahalleye girerek Arapça anonslarla maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları, gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda sürekli uyarıda bulundu.
Ancak çoğu Suriyelinin maske taktığı görülse de sosyal mesafe ihlalinin çok fazla olduğu dikkat çekti.
Bu uygulamalarda 264 polisle 77 berber ve güzellik merkezi, 2 AVM, 77 taksi, 10 pazar yeri, 2016 toplu taşıma aracı, 71 kahvehane 437 lokanta, kafe, restoran denetlendi. Gece gündüz yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88, karantina tedbirlerine uymayan 14 kişiye ceza tutanağı tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakalar arttı spor salonunu kapattı Adana'da korona virüs vakalarının artış gösterdiği Adana’da bazı spor salonları geçici olarak faaliyetlerini durdurma kararı aldı Salonunu 15 günlüğüne kapatan Soner Kul: “Taşın altına elimizi koymamız lazım”
YEREL HABERLER Vakalar arttı spor salonunu kapattı Adana'da korona ...
Adana'da korona hastalarının evleri dezenfekte ediliyor Belediye ekipleri, kişisel ve ticari otomobiller ile apartmanların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Adana'da korona hastalarının evleri dezenfekte ...
İşadamı Yusuf Yamanlar: “Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”
YEREL HABERLER İşadamı Yusuf Yamanlar: “Hizmet sektöründe ...
Adana'da 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
Kanser hastasına çocukları bakmadı ablası da sokağa attı Adana’da beyninde tümör olan ve akciğer kanserine yakalanan bir kişi eşi ve çocukları tarafından terk edilirken, ablası tarafından da kendisine yardım amaçlı toplanan para bitince sokağa atıldı Akciğerinin biri tamamen alınan ve beyninden tümör ameliyatı olan Mehmet Gültekin ışın tedavisi görmesine rağmen sokaklarda yaşıyor
YEREL HABERLER Kanser hastasına çocukları bakmadı ablası da sokağa ...
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu Covid-19 tedavisi gören hastaların akciğer görüntüleri korkuttu Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz: “Röntgen üzerinde akciğerde siyah alan gözükür ama hastaların röntgenlerinde siyah alan neredeyse yok” “Genç, yaşlı demeden herkes tehlikede”
YEREL HABERLER Koronalı hastaların akciğer röntgenleri ...
Korona cezası kesilince babasının adını unuttu Adana’da maske takmadığı için ceza makbuzu düzenlenince, “adam mı öldürdük, hırsızlık mı yaptık, yazma yırtar atarım” diye tepki veren şahıs, babasının adı sorulunca “bilmiyorum babamın adını” demesi dikkat çekti Maske takmadığı için ceza makbuzu düzenlenen başka bir vatandaş da, "Ben belki ölmek istiyorum size ne" diye tepki verdi
YEREL HABERLER Korona cezası kesilince babasının adını ...
Polisten Suriyeli göçmenlere Arapça maske, mesafe ve hijyen uyarısı
YEREL HABERLER Polisten Suriyeli göçmenlere Arapça maske, mesafe ve ...
Adana'da sahte içki operasyonu İki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu İki ayrı operasyonda 9 ...
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
YEREL HABERLER Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti Adana’da kuru hurma üreten girişimci, mahalledeki kadınlarla bir başarı hikayesine imza attı Evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Kılıçkaya, tesis kurmak için girişimlere başladı
YEREL HABERLER Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı ...
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, ...
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
Ümit Özat: "Bana göre muhteşem bir oyundu"
YEREL HABERLER Ümit Özat: "Bana göre muhteşem bir oyundu"
Hüseyin Eroğlu: "1 puan bizim için önemli"
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: "1 puan bizim için önemli"
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1
Şiddet mağduru kadın: Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesi görülüyor, lütfen bizi boşayın
YEREL HABERLER Şiddet mağduru kadın: Bir yıllık evliliğin 3 yıldır ...
Adana Demirspor- Altınordu FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor- Altınordu FK (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1 (İlk ...
Vali Elban: "Alınan tedbirlere uymak zorundayız" Adana’da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Elban: "Alınan tedbirlere uymak ...
İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü
YEREL HABERLER İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira ...
Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları Başkan Erdem: "Her mahallemize eşit hizmet etmek için buradayız"
YEREL HABERLER Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X