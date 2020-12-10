Adana'da 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerinin, sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir ev ve depoya düzenlediği baskında, 9 bin 440 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 2 litre içki aroması ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, sahte içki imalathanesi haline getirilmiş bir ev ve depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Aramalarda, 9 bin 440 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 2 litre içki aroması, 1 alkolmetre ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ismi açıklanmayan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-12-10 10:12:09



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