İşadamı Yusuf Yamanlar: “Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşadamı Yusuf Yamanlar: “Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

İHA

İşadamı Yusuf Yamanlar: “Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Yusuf Otomotiv ve Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar,, virüs salgını sebebiyle hizmet sektöründeki faaliyetlerine ara verdiklerini ancak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.
İşadamı Yusuf Yamanlar, virüs salgını sebebiyle hizmet sektörünün ciddi ivme kaybettiğini ancak salgın sonrasına hazırlık için yatırımlarını ve hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydetti. Covid 19 virüsü süresinde kafe, restoran, lokanta gibi hizmet sektörünün kapandığına dikkat çeken Yusuf Yamanlar, virüse inat yatırım yaparak istihdam sağlamaya kararlı olduklarını dile getirdi. Yamanlar, “İş dünyası inşallah bu günleri hükümetin aldığı yerinde tedbirlerle yavaş yavaş geride bırakacaktır. Bu zorlu süreçte çalışan personelin haklarını korumak bizim gibi işletme sahiplerine düşüyor. Yusuf Grup olarak virüse inat otomotiv sektörünün yanı sıra hizmet sektöründe yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Başkentte yaptığımız yeni restoran ve kafelerde pek çok insana istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. The Golden Bull Butcher bünyesinde de bir çok kişiye daha istihdam sağlayacağız. Bu işletmeler birer dumansız fabrikadır. Bizler de gücümüz yettiğince bu zamanlarda üstümüze düşenin en iyisini yapmaya ve özverili olamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Türk milletin tarihinde pekçok badireyi atlatarak yoluna devam ettiğinin altını çizen Yamanlar, sözlerinin sonunda “Kökleri güçlü milletimiz bu süreci de atlatacak ve yoluna daha güçlenerek devam edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve canları pahası çalışan sağlık personeline ve bu dönemde bizler için mücadele veren herkese ben ve çalışanlarım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
Kanser hastasına çocukları bakmadı ablası da sokağa attı Adana’da beyninde tümör olan ve akciğer kanserine yakalanan bir kişi eşi ve çocukları tarafından terk edilirken, ablası tarafından da kendisine yardım amaçlı toplanan para bitince sokağa atıldı Akciğerinin biri tamamen alınan ve beyninden tümör ameliyatı olan Mehmet Gültekin ışın tedavisi görmesine rağmen sokaklarda yaşıyor
YEREL HABERLER Kanser hastasına çocukları bakmadı ablası da sokağa ...
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu Covid-19 tedavisi gören hastaların akciğer görüntüleri korkuttu Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz: “Röntgen üzerinde akciğerde siyah alan gözükür ama hastaların röntgenlerinde siyah alan neredeyse yok” “Genç, yaşlı demeden herkes tehlikede”
YEREL HABERLER Koronalı hastaların akciğer röntgenleri ...
Koronaya karşı Arapça uyarı Adana’da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis yeni tip korona virüse karşı vatandaşın tedbirli olması için Arapça uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Koronaya karşı Arapça uyarı Adana’da Suriyelilerin ...
Korona cezası kesilince babasının adını unuttu Adana’da maske takmadığı için ceza makbuzu düzenlenince, “adam mı öldürdük, hırsızlık mı yaptık, yazma yırtar atarım” diye tepki veren şahıs, babasının adı sorulunca “bilmiyorum babamın adını” demesi dikkat çekti Maske takmadığı için ceza makbuzu düzenlenen başka bir vatandaş da, "Ben belki ölmek istiyorum size ne" diye tepki verdi
YEREL HABERLER Korona cezası kesilince babasının adını ...
Polisten Suriyeli göçmenlere Arapça maske, mesafe ve hijyen uyarısı
YEREL HABERLER Polisten Suriyeli göçmenlere Arapça maske, mesafe ve ...
Adana'da sahte içki operasyonu İki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu İki ayrı operasyonda 9 ...
Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
YEREL HABERLER Maske takmayan sürücü: Belki ölmek istiyorum kardeşim
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti Adana’da kuru hurma üreten girişimci, mahalledeki kadınlarla bir başarı hikayesine imza attı Evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Kılıçkaya, tesis kurmak için girişimlere başladı
YEREL HABERLER Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı ...
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, ...
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü
Ümit Özat: "Bana göre muhteşem bir oyundu"
YEREL HABERLER Ümit Özat: "Bana göre muhteşem bir oyundu"
Hüseyin Eroğlu: "1 puan bizim için önemli"
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: "1 puan bizim için önemli"
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1
Şiddet mağduru kadın: Bir yıllık evliliğin 3 yıldır mahkemesi görülüyor, lütfen bizi boşayın
YEREL HABERLER Şiddet mağduru kadın: Bir yıllık evliliğin 3 yıldır ...
Adana Demirspor- Altınordu FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor- Altınordu FK (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1 (İlk ...
Vali Elban: "Alınan tedbirlere uymak zorundayız" Adana’da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Elban: "Alınan tedbirlere uymak ...
İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü
YEREL HABERLER İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira ...
Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları Başkan Erdem: "Her mahallemize eşit hizmet etmek için buradayız"
YEREL HABERLER Ceyhan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları Başkan ...
Eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden eve götürmesini isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca aracı kaçırdı
YEREL HABERLER Eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı Adana’da ...
5´inci kattan iş yerinin tentesine düşen Elvan bebek, taburcu edildi
YEREL HABERLER 5´inci kattan iş yerinin tentesine düşen Elvan bebek, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X