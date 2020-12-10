Adana'da 80 ton hurmayı kurutup, satıyor



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde Arif Gök, 500 kilo ile başladığı kurutulmuş hurma ticaretine 80 tonla devam ediyor.

Kozan'da yaşayan Arif Gök, cennet hurması ya da Trabzon hurması diye bilinen hurmaları kurutarak geçimini sağlıyor. Bahçelerden toplanan hurmalar önce bıçakla tek tek elden geçerek kabukları soyuluyor, sonra ipe bağlanıyor. Daha sonra kaynatılan bir karışımın içine batırılarak çıkartılıp tavana asılıyor. Yaklaşık 10-15 gün burada kurutulan hurmalar makaslarla iplerinden kesilerek 5 gün bekleyecekleri dinlenme tezgahına dökülüyor. Bekleyen hurmalar paketlenerek tüketiciye ulaştırılıyor. Kilogram fiyatı toptan 28 ila 35 TL arasında değişiyor.

Kurutulmuş hurma ile ilgili bilgi veren Arif Gök, "Bu işe ilk başladığımda 500 kilo ile başladım şimdi ise 70-80 ton yaş hurma alıp kurutuyorum yaklaşık 70 kişi yardım ediyor. Hurmanın kurusunu yurt içi ve yurt dışına satıyoruz. Pazar sıkıntımız yok şu anda. 50 ton kurumuş hurma olsa pazarda eritirim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-12-10 15:34:49



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