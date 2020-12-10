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Mecliste icraat tartışması 15 dakikalık video gösterisinde Adana Büyükşehir Belediyesinin ilçelere yaptığı asfalt ve içme suyu çalışmaları ilçe belediye başkanları tarafından eleştirildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl belediyede 700 kişinin korona virüsüne yakalandığını belirterek buna rağmen bu kadar işlerin yapıldığını söyledi

İHA

Mecliste icraat tartışması 15 dakikalık video gösterisinde Adana Büyükşehir Belediyesinin ilçelere yaptığı asfalt ve içme suyu çalışmaları ilçe belediye başkanları tarafından eleştirildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl belediyede 700 kişinin korona virüsüne yakalandığını belirterek buna rağmen bu kadar işlerin yapıldığını söyledi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı çalışmalarının tamamladı. Meclisin son gününde Başkan Zeydan Karalar’ın ilçelere yaptıkları hizmetleri video eşliğinde izletmesine ilçe belediye başkanları ve bazı meclis üyeleri tepki gösterdi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar tarafından açıldı. İlçelerde ASKİ ve Büyükşehir tarafından yapılan içme suyu, kanalizasyon, asfaltlama çalışmalarından oluşan 15 dakikalık video gösterdi. Bu konuda söz alan ilçe belediye başkanlarından Necip Topuz, Saadettin Aslan, Remzi Ergü, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Başkan Karalar’ın icraatlarını eleştirip ilçelerinde eksik kalan hizmetleri gündeme getirdiler.
AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, “Tabi ki asfalt, su yapılmalıdır. Bunlar yapılması gereken asli görevlerdir. Bu anlatılanlarda ve gelecekte yapılması düşünülen bir proje gördünüz mü? Adana’nın ufkunu açacak bir proje duyabildiniz mi? Sadece asfalt ve su konuşuldu. Adana’yı bu 5 yılda değiştirecek bir proje bekliyoruz” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl belediyede 700 kişinin korona virüse yakalandığını, buna rağmen bu işlerin yapıldığını söyledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekonomisinin giderek güçlendiğini kaydeden Karalar, “2021 yılı içinde koronanın biteceğini umuyor, gelirlerimizin daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.
Karalar, 198 köye internet götüreceklerini, ilçe belediyelerinden gelecek talebi de değerlendireceklerini, ayrıca 360 adet tablet talebinin yarısının yerine getirildiğini sözlerine ekledi.
1.5 saat süren konuşmalardan sonra gündeme geçildi. Teklif olan 11 madde ilgili komisyonlara havale edilirken 1 madde ise müdürlüğüne oy birliği ile geri ide edildi.
Başkan Karalar, hem ülke hem de Adana için çok kötü geçen 2020 yılını geride bırakacaklarını belirterek, 2021 yılının daha iyi geçmesi dileğinde bulundu.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacak.

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